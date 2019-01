Schon länger macht das Gerücht die Runde, dass Prinzessin Beatrice (30) seit letztem Jahr wieder glücklich verliebt sein soll. Die Tochter von Prinz Andrew (58) und Sarah Ferguson (59) hatte in der Vergangenheit eher nicht so viel Glück mit Männern – daher überraschen die neuesten Paparazzi-Aufnahmen der Royaltochter und bestätigen eine wohl mögliche neue Beziehung: Die Prinzessin und der Multi-Millionär Edoardo Mapelli Mozzi gemeinsam im Liebesurlaub!

Auf aktuellen Fotos, die das britische Boulevardblatt Daily Mail veröffentlichte, zeigen sich Beatrice und Edoardo Hand in Hand an einem Strand auf der Insel Lamu in Kenia. Beatrice, die sonst eher mit glamourösen Outfits auffällt, trägt auf den Aufnahmen am Beach eher schlichte Kleidung: einen schwarzen Badeanzug, Wickelrock und Hut. Laut Berichten zufolge verbrachte das Paar sogar schon mit Verwandten den Jahreswechsel in Kenia zusammen.

Erst vergangenes Jahr heiratete Beatrice Schwester, Prinzessin Eugenie (28) in einer großen Zeremonie ihren langjährigen Partner Jack Brooksbank (32). Im Gegensatz zu ihrer Schwester sieht sich Beatrice aber wohl nicht allzu schnell selbst vorm Traualtar stehen. Im August 2016 trennten sich Beatrice und ihr Freund Dave Clark – ganze zehn Jahre lang war sie mit dem Jungunternehmer zusammen. Bleibt abzuwarten, wie lange die neue Liebe hält.

