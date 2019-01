Haben Bauer Matthias und Tayisiya Morderger (21) ihr Versprechen gehalten und sind Freunde zu geblieben? In der 16. Staffel der Kult-Kuppelshow Bauer sucht Frau lernten sich der Landwirt mit dem Milchviehbetrieb und die Tennisspielerin kennen und für kurze Zeit sogar auch lieben. Doch ihr Glück war nicht für die Ewigkeit bestimmt: Bereits wenige Wochen nach der gemeinsamen Hofwoche gingen der Farmer und die schöne Sportlerin wieder getrennte Wege! Die beiden entschieden sich aber dazu, in Kontakt zu bleiben, schrieben sich fast täglich und telefonierten ab und zu. Die Fans rätseln nun: In welchem Verhältnis stehen die beiden mittlerweile zueinander?

In ihrer Instagram-Story stand die 21-Jährige ihren über 25.000 Followern Rede und Antwort. Was einige natürlich brennend interessierte, war die Antwort auf die Frage, ob sie immer noch Kontakt zu Matthias habe. "Ja, wir haben noch Kontakt", stellte die Blondine mit den ukrainischen Wurzeln klar. Hinzu fügte sie ein lächelndes Emoji. Bereut habe sie ihre Teilnahme am Flirt-Format keinesfalls – im Gegenteil: "Es war wirklich sehr, sehr schön. Ich habe echt viel erlebt", zog sie Bilanz.

Sie und Matthias seien einfach nicht füreinander bestimmt gewesen, gab Taya nach dem Ende der Kurz-Beziehung zu. Jedoch schwärmte sie bereits zu diesem Zeitpunkt davon, dass er trotz allem immer noch für sie da sei. "Er verfolgt alle meine Tennisspiele und weiß, wo ich bin. Wenn ich Probleme habe, rufe ich ihn an und kann ihm alles erzählen", plauderte sie Anfang Dezember aus.

MG RTL D / Stefan Gregorowius Tayisiya Morderger und Matthias bei "Bauer sucht Frau"

MG RTL D / Stefan Gregorowius Matthias bei "Bauer sucht Frau"

Instagram / tayuschka Tayisiya Morderger, Tennisspielerin

