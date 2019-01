Bei Bradley Cooper (44) und Irina Shayk (33) liegt ordentlich Liebe in der Luft! Erst am Sonntagabend bei den Golden Globe Awards in Hollywood flirteten der Schauspieler und das russische Topmodel auf dem roten Teppich so sehr miteinander, dass sie selbst den Turteltauben Heidi Klum (45) und Tom Kaulitz (29) Konkurrenz machten. Doch damit nicht genug! Am Dienstagabend wurden in New York die National Board of Review Awards verliehen. Filmemacher Bradley durfte sich dort nicht nur über einen Preis freuen, sondern auch über die Streicheleinheiten seiner Begleitung: Bradley und Irina konnten die Finger kaum voneinander lassen!

Auf der renommierte Gala in der Stadt, die niemals schläft, erschienen der 44-Jährige und seine elf Jahre jüngere Freundin bereits Händchen haltend. Glatt rasiert und in einen schicken grauen Gucci-Anzug gekleidet, den er mit Schuhen von Christian Louboutin kombinierte, strahlte der Produzent an der Seite seiner Liebsten. Diese glänzte hingegen in einem tief ausgeschnittenen roten Blazer-Kleid von Versace, das sie mit schwarzen Stiefeln und einer Goldnieten-Tasche abrundete. Total verliebt ließen die beiden den Abend ausklingen und verließen die Veranstaltung so, wie sie gekommen waren: Hand in Hand.

Für Bradley entpuppte sich die Nacht als voller Erfolg: Er erhielt den Award als "Beste Regisseur" für den Streifen "A Star Is Born". Auch Lady Gaga (32), die in dem musikalischen Drama in der Hauptrolle brillierte, sahnte eine Auszeichnung ab: Sie wurde als "Beste Schauspielerin" geehrt.

Splash News Irina Shayk und Bradley Cooper beim Verlassen der National Board of Review Awards 2019

ZUMA Wire/Zuma Press/ActionPress Irina Shayk und Bradley Cooper bei den Golden Globes 2019

Getty Images Lady Gaga bei den National Board of Review Awards 2019

