Er bleibt der Serie erhalten! Tijan Njie ist zwar erst seit einem halben Jahr als Moritz Brunner bei Alles was zählt zu sehen, doch schon jetzt fester Bestandteil des Casts. Für die Fans war jedoch lange Zeit ungewiss, ob der 27-Jährige auch in Zukunft noch in der Serie mitwirken wird. Doch nun heißt es aufatmen: Der Darsteller wird auch weiterhin in der Daily mitspielen – und seine Figur soll sogar zu einer Hauptrolle aufsteigen!

Auf Instagram verkündet Tijan in einem Post die freudigen News. "Hauptrolle! Genau meine Lieben, ich bleibe euch also definitiv erhalten, denn es ist offiziell: Ich gehöre nun zum Hauptrollen-Kader von 'Alles was zählt'", schreibt er sichtlich stolz. Ab dem 7. Januar sei er nun von Montag bis Freitag in der Show zu sehen – auch im neuen Vorspann der Sendung, wie er selbst erklärt. Vielen Fans und wahrscheinlich auch dem sympathischen Schauspieler dürfte damit ein großer Stein vom Herzen fallen. Bislang wurde seine Figur nämlich nur als Nebenrolle gelistet und seinezei Geschichte hätte jederzeit zu Ende erzählt werden können. Doch all das Bangen hat nun ein Ende!

Dass sich die Fans riesig über diese positive Nachricht freuen, zeigen die zahlreichen begeisterten Kommentare unter seinem Posting. "Super, ich freue mich darauf" oder "Du bist echt eine Bereicherung für das AWZ-Team", heißt es unter anderem.

Alles was zählt, RTL Tijan Njie in seiner Rolle als Moritz Brunner

RTL Moritz (Tijan Njie), Michelle (Franziska Benz), Marie (Cheyenne Pahde) und Amalie (Anke Beermann)

Instagram / tijan.njie Tijan Njie, AWZ-Schauspieler

