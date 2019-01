Mario Lopez (45)' Familie wächst um ein weiteres Mitglied! Im Dezember 2012 heiratete der Moderator die Filmproduzentin Courtney Mazza. Kurz zuvor krönten die beiden ihre Liebe bereits mit einer Tochter – der kleinen Gia Francesca. Im Jahr 2013 folgte dann mit Dominic ihr erster Sohn. Nun bekommen ihre Spösslinge sogar noch ein weiteres Geschwisterchen: Mario und Courtney erwarten ihr drittes Kind!

Das verkündete der TV-Star jetzt via Instagram. Mit den Worten "Lopez Family Update" veröffentlichte Mario einen zauberhaften Clip, in dem die gesamte Rasselbande Courtneys Schwangerschaft verkündet! Die angehende Dreifachmama hingegen teilte ein hübsches Babybauch-Pic mit ihren Followern. "Oh Baby! Und es geht wieder mal los", schrieb die Beauty unter ihrem Beitrag. Zusätzlich postete die hübsche Brünette zwei niedliche Fotos, auf denen die jubelnden großen Geschwister zu sehen sind, die sich schon sehr auf den Familienzuwachs zu freuen scheinen.

Wie aus Courtneys beigefügtem Hashtag "#Erster Auftritt im Juni" hervorgeht, scheint der Geburtstermin im Sommer zu liegen. Ob es ein Junge oder ein Mädchen wird, wissen sie jedoch noch nicht, wie sie im Video verrieten. Seid ihr überrascht, dass Mario und seine Frau noch mehr Nachwuchs bekommen? Stimmt ab!

Instagram / mariolopezextra Mario Lopez mit seiner Frau Courtney und seinen Kindern Dominic und Gia, Januar 2019

Instagram / courtneym_lopez Mario Lopez mit seiner Frau Courtney und seinen Kindern Gia und Dominic

Instagram / courtneym_lopez Mario Lopez mit seiner Frau Courtney, Januar 2019

