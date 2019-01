Bei Hochzeit auf den ersten Blick sorgte sie für den wohl größten Aufreger der vergangenen Staffel: Einzelhandelskauffrau Tamara wurde von dem Experten-Team der Sendung mit dem Systemadministrator Sascha verkuppelt. Im Standesamt tauschten die einander fremden Brautleute Ringe aus – doch dann machte die Braut der arrangierten Ehe einen Strich durch die Rechnung: Kurz nach dem Jawort gab sie dem Hobby-Bodybuilder den Laufpass. Doch warum hatte sie zu Sascha überhaupt "Ja" gesagt? Nun erklärt Tamara die unglückliche Situation!

In der Sonderausgabe Hochzeit auf den ersten Blick – Das Jubiläum lässt sie beim Kaffee mit HadeB-Teilnehmerin Simone den entscheidenden Moment noch einmal Revue passieren: "Als ich Sascha gesehen habe, ist irgendwas in mir vorgegangen. Ich habe sofort gespürt: Das ist nicht der Mann, nach dem ich suche!" Trotzdem zog sie die Trauung durch – was sie heute bereut: "Im Nachhinein habe ich mir auch gedacht: 'Hätte ich doch sofort nein gesagt, aber in dem Moment ist man nicht man selbst." Deswegen habe die 45-Jährige ihre Entscheidung erst fünf Minuten später gefällt, vorher sei es ihr nicht möglich gewesen.

Zumindest für ihren Noch-Ehemann gab es ein Happy End: Dank der Online-Aktion "Saschas zweite Chance" lernte er die Hamburgerin Kim kennen und lieben. Die beiden sind so glücklich miteinander, dass sie schon zusammengezogen sind.

SAT.1 / Christoph Assmann Kandidaten bei "Hochzeit auf den ersten Blick"

SAT.1 / Christoph Assmann "Hochzeit auf den ersten Blick", Sat.1

Facebook / Sascha – Hochzeit auf den ersten Blick "Hochzeit auf den ersten Blick"-Teilnehmer Sascha und seine Freundin Kim

