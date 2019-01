Auch 2019 wird königlich! Bereits im letzten Jahr gab es für viele Royal-Fans gleich mehrere Sensationen. Zu den emotionalsten Events gehörte die Hochzeit von Prinz Harry (34) und Herzogin Meghan (37), die sich am 19. Mai auf Schloss Windsor in einer romantischen Zeremonie das Jawort gaben. Auch die Geburt von Prinz Williams (36) und Herzogin Kates (37) jüngstem Spross Prinz Louis hatten viele mit Vorfreude erwartet, ebenso wie zahlreiche Jubiläen in anderen Königshäusern. Und auch das neue Jahr hat für royale Fans wieder einige Highlights zu bieten!

Bereits jetzt wird schon mit großer Spannung die Geburt von Harrys und Meghans erstem Kind erwartet, das im Frühling zur Welt kommen soll. Die Fans der Königsfamilie sind bereits total aus dem Häuschen, auch wenn der britische Palast bislang nicht verraten hat, welches Geschlecht das Kind haben wird oder wann es genau das Licht der Welt erblicken soll. Auch Harrys kleine Nichte, Prinzessin Charlotte (3), hat allen Grund sich zu freuen. Laut People wird die Dreijährige ab diesem Jahr nämlich die Vorschule besuchen.

Ein weiteres Highlight erwartet die royalen Fans im Frühjahr: Lady Gabriella Windsor (37) und ihr Liebster Thomas Kingston werden sich im engsten Familien- und Freundeskreis das Jawort geben. Ein ganz besonderes Jubiläum steht auch dem jüngsten Sohn der Queen (92) Prinz Edward (54) und seiner Ehefrau Sophie (53) bevor: Im Juni feiern die beiden ihren 20. Hochzeitstag.

Dominic Lipinski - WPA Pool/Getty Images Prinzessin Charlotte bei der Taufe von Prinz Louis in London

Getty Images Lady Gabriella Windsor beim Russian Rhapsody Auction dinner in London, 2007

MIKE SIMMONDS/AFP/Getty Images Gräfin Sophie und Prinz Edward nach ihrer Hochzeit 1999

