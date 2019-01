Spielen Evelyn Burdecki (30) und Domenico De Cicco (35) im Dschungelcamp etwa ein falsches Spiel? Die beiden Kuppelshow-Stars sorgten bereits vor ihrem Einzug in den australischen Busch für etliche Schlagzeilen: Immerhin enterte mit den beiden ein Ex-Paar den Regenwald. Schon im Vorfeld wurde heiß darüber diskutiert, ob die beiden am Lagerfeuer wohl wieder zueinanderfinden werden. Und tatsächlich lag bereits am ersten Tag ein Knistern in der Luft. Für einige Zuschauer geht das eindeutig zu schnell: Sie vermuten, dass hinter der gesamten Story Kalkül steckt!

Die Dramatik rund um Evelyn und Domenico könnte tatsächlich aus einem Hollywood-Drehbuch stammen. Bei seinem Abflug gen Australien gab der TV-Hottie bekannt, dass er und die Mutter seiner Tochter wieder zusammen sind. Genau wegen dieser Frau zerbrach die Liebe des ehemaligen Bachelor in Paradise-Paares – denn der 35-Jährige verschwieg, dass seine Ex-Partnerin Julia ein Kind von ihm erwartete. Seitdem herrschte zwischen Domenico und Evelyn Funkstille. Doch obwohl die Blondine ihren Verflossenen am ersten Dschungel-Tag weder angeflirtet, noch genervt auf ihn reagiert hatte, suchte der Beau ihre Nähe. Mit geheimnisvollen Sätzen wie "Meine Angst ist, dass ich hier wieder mit dir so weit komme. Das ist zu gefährlich", heizte er die Gerüchte um ein mögliches Liebes-Comeback an. Ein absolutes No-Go für seine aktuelle Freundin: Sie soll nur wenige Stunden später mit dem Gedanken gespielt haben, ihren Partner vor die Tür zu setzen.

Viele Zuschauer kaufen Evelyn und Domenico diese Geschichte einfach nicht ab. Auf Instagram wittern sie, dass die beiden die Ereignisse im Vorfeld penibel geplant hätten. "Ich glaube, das ist alles so inszeniert. Ich kaufe ihm nicht mal ab, dass er mit der Mutter seines Kindes wirklich zusammen ist" oder "Peinliche Nummer, die die da abziehen. Dabei handelt es sich doch sicher um eine PR-Story, in die alle drei Beteiligten eingeweiht sind", lauten nur einige Vermutungen. Andere User glauben sogar, RTL hätte die Romanze in Auftrag gegeben: "RTL plant alles im Detail – egal, um welche Sendung es geht. Oh Wunder, gerade die beiden sind im Camp. Oh Wunder, da knistert es wieder!"

Alle Infos zu "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" im Special bei RTL.de

MG RTL D Domenico De Cicco und Evelyn Burdecki im Dschungelcamp

Anzeige

privat Domenico De Cicco mit seiner Freundin Julia und seiner Tochter Lia

Anzeige

MG RTL D Evelyn Burdecki und Domenico De Cicco, Dschungelcamp Tag 1

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de