Wie stehen die Chancen für einen Dschungelcamp-Flirt zwischen Domenico De Cicco (35) und Evelyn Burdecki (30) wirklich? Was Fans vor Beginn der aktuellen Staffel bereits vermutet hatten, schien sich in der Auftaktfolge tatsächlich zu bestätigen: So ganz erloschen ist die Anziehungskraft zwischen den früheren Lovern noch nicht – obwohl Domenico inzwischen mit einer anderen Frau liiert ist. Muss sich seine Freundin zu Hause nun um eine Camp-Affäre sorgen? Freunde des Ex-Paares verraten mehr dazu!

Für Luigi Aquino, einen guten Freund von Domenico, sieht die Lage gar nicht so dramatisch aus: Er finde es okay, dass der 35-Jährige und Evelyn aufeinander zugegangen sind, immerhin habe Domenico zuvor Aggressionen und Streitlust seitens seiner Ex befürchtet. Eine Romanze zwischen Lianen schließt Luigi jedoch klar aus: "Er steht zu seiner Freundin und zu seinem Kind zu 100 Prozent", erklärte er bei Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! Die Stunde danach. Auch Domenicos Freundin daheim wisse entgegen aller Gerüchte, dass sie ihrem Schatz vertrauen könne: "Ich habe mit Julia telefoniert. Sie steht zu ihm und das wird auch so bleiben!"

Evelyn dagegen sei in einem Gefühlschaos, sagte ihr Freund und Manager Arkadius Polarz: "Die haben sich drei, vier Monate nicht gesehen. Dann kann man sich das wegdenken. Aber wenn man sich dann trifft, kommt alles wieder hoch." Bis zuletzt hätten er und Evelyn über die Situation nachgedacht, doch letztlich könne man nicht planen, was im Camp geschieht, so Arkadius. Zudem sei die Ex-Promi Big Brother-Teilnehmerin nicht nachtragend, sodass eine Versöhnung aus Sicht ihres Managers durchaus möglich wäre. Aber wird diese dann romantischer oder doch nur freundschaftlicher Natur sein?

Alle Infos zu "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" im Special bei RTL.de

MG RTL D Domenico De Cicco, Felix van Deventer und Evelyn Burdecki im Dschungelcamp

MG RTL D Domenico De Cicco, Dschungelcamp Tag 1

MG RTL D Domenico De Cicco und Evelyn Burdecki im Dschungelcamp

