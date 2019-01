Für diese Liebe gibt es wohl ein Happy End! Im Jahr 2017 gaben sich die Buchhalterin Selina und der KFZ-Mechatroniker Steve direkt nach ihrem ersten Zusammentreffen bei "Hochzeit auf den ersten Blick" das Jawort. Knapp eineinhalb Jahre danach schien die große Liebe der früheren Turteltauben jedoch vor dem Aus zu stehen – sie haben ihre Ehe bis auf Weiteres auf Eis gelegt. Nun gaben Selina und Steve bekannt: Sie sind nur noch Freunde!

Anlässlich des fünfjährigen Jubiläums der Kuppelshow haben sich Selina und Steve zu einem gemeinsamen Picknick am See getroffen. Bei ihrem ersten Treffen nach Beginn ihrer Beziehungspause lagen sich die Noch-Eheleute lange in den Armen. Doch obwohl die Freude über ihr Wiedersehen groß war, machten beide deutlich, dass ihre Liebe keine Zukunft hat. Selina und Steve wollen jedoch Freunde bleiben. "Schön, dass wir uns auf diesem Weg gefunden haben. Wir verstehen uns besser als davor", meinte die Baden-Württembergerin. Und auch der Bayer kann mit der neuen Situation leben: "Es ist eine besondere Freundschaft, weil wir uns auf besondere Weise kennengelernt haben. Das wird uns auch keiner nehmen können", offenbarte er.

Die Trennung war trotz allem kein leichter Schritt für die zwei. Sie hätten eine Weile gebraucht, um herauszufinden, was mit ihrer Ehe geschehen soll – und auch jetzt scheint sich das Ex-Paar noch nahezustehen. "Auf die Scheidung anzustoßen ist schon ein wenig komisch", musste die hübsche Blondine gestehen.

Sat.1 / Christoph Assmann Steve und Selina, Paar der 4. Staffel von "Hochzeit auf den ersten Blick"

