Hier liegt eindeutig Liebe in der Luft! Hochzeit auf den ersten Blick-Teilnehmer Sascha hat endlich sein Beziehungs-Glück gefunden: Nachdem er von seiner auserwählten Braut Tamara in der Dating-Show noch im Standesamt verlassen wurde, kam er dank eines Internet-Aufrufs mit Kim zusammen. Die beiden gaben auch bereits ihr erstes Turtel-Interview – und darin verriet die blonde Hamburgerin: Diese Facetten liebt sie an ihrem Sascha!

Im Gespräch mit Sat.1 kam Kim aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus: "An Sascha fasziniert mich, dass er so natürlich ist, sein herzliches Lachen und seine charmante Art", beschrieb sie den Systemadministrator liebevoll. Außerdem sei der 47-Jährige sehr aufmerksam und immer darauf bedacht, dass es ihr gut gehe. Auch Sascha hatte nur positive Worte für seine Mrs. Right übrig: "Ich liebe Kims herzliche, gefühlsvolle Art. Wir haben sehr viele Gemeinsamkeiten, was das betrifft."

Was für ein Glück, dass sich die 37-Jährige bei der Online-Aktion "Saschas zweite Chance" beworben hatte. Wie es dazu kam, erzählte sie ebenfalls in dem Interview: "Ich hatte von Anfang an das Gefühl, dass es wirklich passen könnte zwischen uns beiden. Und etwas Schlimmeres als ein 'Nein' konnte mir ja nicht passieren", erklärte sie. Aus diesem Grund sei sie Tamara dankbar, dass sie Sascha eine Abfuhr erteilt hatte.

