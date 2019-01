Langsam packen die Camper ihre intimsten Geheimnisse aus! Seit dem vergangenen Freitag geben zwölf Promis im Dschungelcamp alles, um sich die Siegprämie von 100.000 Euro zu schnappen. In der gestrigen Folge sorgten nicht nur die erste Doppel-Prüfung der Staffel sowie die erste Schatzsuche für ordentlich Aufsehen: GZSZ-Hottie Felix van Deventer (22), Ex-Pornodarstellerin Sibylle Rauch (58) und Muskelmann Bastian Yotta (42) plauderten zudem ordentlich aus dem emotionalen Nähkästchen. Doch wer hat momentan die besten Chancen, sich am Ende das begehrte Blumen-Krönchen aufzusetzen?

Tag vier am australischen Lagerfeuer bot den Zuschauern allerhand Spektakel. In der Challenge "Klinik unter Palmen" sicherten sich die Heulsuse Gisele Oppermann und der Unternehmer Chris Töpperwien als Duo acht Sterne. Ob das ihre Chancen auf den Dschungel-Thron erhöht? Chris durfte sich immerhin gleich ein zweites Mal beweisen und erspielte an der Seite von Felix in der ersten Schatzsuche der Staffel – immerhin eine ganze! – Zitrone für das Team. Doch der Seriendarsteller machte noch ganz anders auf sich aufmerksam: Er ließ im Gespräch mit Domenico De Cicco (35) die Baby-Bombe platzen.

Überhaupt war die vergangene Episode von privaten Enthüllungen geprägt. Protz-Millionär Bastian gab zu, kurz vor dem Suizid gestanden zu haben und "Eis am Stiel"-Star Sibylle berichtete, dass ihr ein männlicher Fan aus der Lebenskrise half. Ob diese Geständnisse die beiden im Promiflash-Ranking weiter nach vorn katapultieren? In den bisherigen Votings behauptete Evelyn Burdecki (30) stets mit einem großen Vorsprung die Spitzenposition.

MG RTL D Gisele Oppermann und Chris Töpperwien in der Dschungelprüfung

MG RTL D Felix van Deventer und Domenico De Cicco im Dschungelcamp 2019, Tag vier

MG RTL D Dschungelcamper beim Miracle Morning

