Tiefe Einblicke ins Promi-Privatleben! Lindsay Lohan (32) hat ihre Haarfarben wie auch Liebeleien im Laufe ihres Lebens häufig gewechselt. Ein Name auf ihrer Partnerliste ist dabei Samantha Ronson (41). Mit der britischen DJane war die Schauspielerin von 2008 bis 2009 zusammen – mal mehr, mal weniger. Doch wie Lindsay jetzt in einer Radioshow verriet, will sie auch heute noch eine gute Beziehung zu ihrer Ex-Freundin haben.

Im Gespräch mit Moderator Howard Stern (65) in der Radiosendung The Howard Stern Show erklärte sie, dass sie immer noch Freunde seien, genau wie früher. "Wir waren mehr Freunde als alles andere", erklärte Lindsay. Auf die Frage, ob ihre lesbische Beziehung damals verurteilt worden war, antwortete Lindsay nur kurz und knapp: "Ach du lieber Gott!" In einem Interview mit Us Weekly hatte sie damals kurz nach der Trennung berichtet, für ihre lesbische Beziehung mehrfach öffentlich angegriffen worden zu sein.

Sie sei die Erste gewesen, die damals damit rauskam – zumindest in ihrem Alter – und könne nicht verstehen, "warum Menschen so gottverdammt wütend darüber sind". Die Partnerschaft zu Samantha wird laut Lindsay übrigens auch Thema ihrer neuen MTV-Serie "Lindsay Lohan's Beach Club" sein.

Getty Images Lindsay Lohan bei den MTV EMAs 2018

Getty Images Samantha Ronson, DJane

Getty Images Samantha Ronson und Lindsay Lohan in New York City, Februar 2009

