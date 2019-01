Auch an Tag acht steht im Dschungelcamp wieder eine Schatzsuche auf dem Tagesprogramm der Buschbewohner. Die heutigen Sucher: Evelyn Burdecki (30) und Doreen Dietel (44). Und die beiden müssen sich einer ganz besonderen Aufgabe stellen: In der sogenannten "Dschungel-Galerie" müssen sie erst Kinderfotos den richtigen Busch-Insassen zuordnen und anschließend deren "schmutzigen" Kindheits-Geheimnisse aufdecken – und die pikanten Enthüllungen haben es in sich.

Angekommen auf der Lichtung, erwarten die Schauspielerin und die Reality-TV-Teilnehmerin die folgende Aufgabe: Sie sollen die Namen der zwölf Dschungelstars den richtigen Kinderbildern zuordnen. Ist dies geschafft, erfahren sie Geheimnisse aus der Kindheit der Camp-Bewohner und müssen auch diese richtig einordnen. So lautet ein Promi-Geständnis: "Ich bin von drei Schulen geflogen." Der richtige Star ist schnell gefunden: Leila Lowfire (25). Auch bei dieser Enthüllung: "Vor einem Fußballspiel verwechselte ich Haargel mit Enthaarungscreme. Während des Spiels fielen die Haare büschelweise aus", muss das Duo nicht lange überlegen und findet den Verantwortlichen: Domenico De Cicco (35).

Bastian Yottas (42) Beichte sorgt bei Doreen und Evelyn für besonders großes Gelächter: "Ich habe in Radlerhose bei Leichtathletik-Wettkämpfen regelmäßig eine Erektion bekommen, weil ich von den Hinterteilen der Sportlerinnen sehr angetan war." Die Schatzjägerinnen können alle Geständigen entlarven und tragen stolz die Schatztruhe ins Camp. Doch erst beim richtigen Beantworten der Frage geht die auch wirklich auf. Der Gewinn: ein Pfefferstrauch. Was meint ihr zu den pikanten Geständnissen? Stimmt in der Umfrage ab!

Alle Infos zu "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" im Special bei RTL.de

TV NOW Die Campbewohner rätseln über die Frage in der Schatztruhe

Anzeige

TV NOW Evelyn Burdecki und Doreen Dietel mit der Schatztruhe

Anzeige

TV NOW / Stefan Menne Doreen Dietel und Evelyn Burdecki bei ihrer Schatzsuche

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de