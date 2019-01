Beste Freunde werden Bastian Yotta (42) und Gisele Oppermann wohl nicht mehr. Und das sah an Tag eins im Dschungelcamp eigentlich noch ganz anders aus. Der selbst ernannte Motivationscoach sorgte Tag für Tag dafür, dass sich die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin strong, healthy and full of energy (zu Deutsch: stark, gesund und voller Energie) fühlt. Das ging so lange gut, bis Gisele dem Protzmillionär nach einer Ekel-Challenge in den Rücken fiel. Jetzt meldet sich auch Bastians Freundin zu Wort – und, was sie zu sagen hat, klingt nicht unbedingt positiv!

Während ihr Liebster sich durch das Camp quält, beantwortet Freundin Mascha einige Fan-Fragen auf Instagram. Ein Follower möchte wissen, was die Amerikanerin von Gisele hält. "Ich denke nicht über sie nach, ich will nur jemand anderen in der Prüfung sehen", antwortet die junge Frau und fügt noch ein mit den Augen rollendes Smiley hinzu.

Auch Bastian selbst ist inzwischen überhaupt nicht mehr gut auf seine Co-Camperin zu sprechen. "Sie ist eine linke, falsche, hinterlistige Person", ließ der sonst so gut gelaunte Money-Magnet verlauten, nachdem Gisele ihn vor versammelter Mannschaft bloßgestellt hatte.

Alle Infos zu "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" im Special bei RTL.de

MG RTL D / Stefan Menne Gisele Oppermann und Bastian Yotta im Dschungelcamp

Instagram / yotta_coaching Bastian Yotta und seine Freundin Maria

MG RTL D / Stefan Menne Gisele Oppermann und Bastian Yotta nach ihrer Dschungelprüfung

