Evelyn Burdecki (30) gilt längst als unangefochtene Favoritin unter den diesjährigen Dschungelcampern. Doch nicht nur bei den Promiflash-Lesern steht das blonde Bachelor-Babe hoch oben an der Spitze der Beliebtheitsgala, auch die übrigen Busch-Bewohner haben die schusselige Schönheit mit dem Schmollmund in ihr Herz geschlossen – mit Ausnahme von ihrem Ex-Freund Domenico De Cicco (35). Kurz nach seinem Auszug aus der Freiluft-WG rechnet er ein für alle Mal mit seiner Verflossenen ab. Sein Vorwurf: Evelyn verkauft sich deutlich naiver, als sie ist!

Während die 30-Jährige immer noch um die Urwald-Krone kämpft, ist ihr fünf Jahre älterer Bachelor in Paradise-Ex nach seinem Camp-Aus in Plauderlaune. Im Interview mit RTL beschuldigte er die Düsseldorferin, eine ganz bestimmte Taktik zu ihren Gunsten zu haben. "Evelyn ist nicht dumm, sie lebt einfach ihre Rolle. Sie weiß genau, wie sie zu funktionieren hat. Sie weiß genau, wann sie irgendwas loslassen muss, damit sie lustig rüberkommt, die Verpeilte. Sie ist schlau – sehr, sehr schlau", stellte er klar.

Tatsächlich hat die Badenixe trotz ihrer vermeintlichen Bildungslücken sogar das Fach-Abi in der Tasche! Ganz so ungebildet, wie die Trash-TV-Queen sich gibt, ist sie also nicht. Bei einem Notendurchschnitt von 3,2 hat sie zwar nicht unbedingt einen einwandfreien schulischen Werdegang hingelegt, ihre Zwei plus in Physik kann sich aber dennoch sehen lassen.

