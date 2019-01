Das Warten für alle Fans von Pete Davidson (25) hat endlich ein Ende: Der Comedian steht wieder für Saturday Night Live vor der Kamera! Erst Mitte Dezember versetzte er seine Follower im Netz mit einem kryptischen Social-Media-Post in große Sorge. "Ich möchte wirklich nicht mehr auf dieser Welt sein", lauteten seine Zeilen. Sein Chef Lorne Michaels (74) ergriff daraufhin die Initiative und schickte seinen Schützling in Behandlung. Am Samstag feierte Pete schließlich sein TV-Comeback und äußerte sich sogar zu dem alarmierenden Tweet!

Pünktlich zur ersten Ausgabe im neuen Jahr schloss sich der 25-Jährige mit seinen Kollegen Colin Jost (36), Michael Che und John Mulaney (36) für das "Weekend Update" im Rahmen der Show zusammen. "Mir geht es gut", plauderte Pete gut gelaunt aus. "Wie du weißt, hatte ich einen wirklich verrückten Monat und ich möchte über etwas reden, das mir sehr am Herzen liegt", redete er weiter. "Mentale Gesundheit?", warf Colin ein. "Nein, über den neuen Film von Clint Eastwood (88), 'The Mule'", antwortete Pete darauf.

Doch die Konversation rund um die vermeintlichen Suizid-Gedanken ging noch weiter – Pete klärte auf, was ihn zu diesen Worten bewegte. Kurze Zeit zuvor habe ihm sein Kollege John Mulaney zeigen wollen, wie man nach seinem Vorbild ein glückliches und häusliches Leben führt. "Ich habe mir Johns Leben mal genauer angesehen und habe danach öffentlich mit Selbstmord gedroht", lachte er. "Es tut mir leid. Ich weiß, ich sollte diesen Witz nicht machen, aber es ist trotzdem lustig", fügte Pete hinzu.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Getty Images Pete Davidson bei der Golden Globes Aftershow-Party im Januar 2019

Everett Collection/ActionPress Pete Davidson auf einer Gala im November 2017

Theo Wargo/Getty Images John Mulaney, Comedian und Drehbuchautor



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de