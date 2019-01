Wie ist Michael Schumacher (50) abseits der Renn-Piste? Der Automobilrennfahrer hat Formel-1-Geschichte geschrieben. Folgende Rekorde hat er im Laufe seiner Karriere geholt: 7 Weltmeistertitel, 91 Siege, 155 Podestplatzierungen und 77 schnellste Rennrunden. Schumacher hat aber nicht nur eine erfolgreiche Karriere hingelegt, sondern auch in der Liebe sein Glück gefunden: Mit seiner Frau Corinna hat er zwei Kinder – Tochter Gina-Maria (21) und Mick (19). Viel mehr ist über das Leben des 50-Jährigen nicht bekannt – doch nun machte seine Mangerin Sabine Kehm (54) eine Ausnahme und sprach über die private Seite des Rennsportfahrers!

"Wenn er nach Hause kam und die Kinder da waren, war die Formel 1 weit weg. Dieses Privatleben mit seiner Familie hat er für sich gebraucht, um Energie zu tanken", verriet die ehemalige Journalistin in dem offiziellen F1-Podcast Beyond the Grid gegenüber Tom Clarkson. Außerdem sei er in seinem privaten Umfeld viel langsamer gewesen und sehr entspannt. "Er war einer, der sein Leben genießen konnte, der viel Spaß hatte und viel Zeit mit Freunden verbrachte", beschrieb Sabine Michael weiter.

Er verkörpere die typisch deutschen Eigenschaften und sei immer treu, zuverlässig und pflichtbewusst. "Michael jedoch hinterfragte sich als Person ebenso wie seine Leistungen und bildete sich so nicht nur sportlich, sondern auch persönlich enorm weiter", berichtete die 54-Jährige bereits in einem früheren Interview.

XPB.CC LIMITED Michael Schumacher beim Großen Preis von Frankreich im Juli 2004

Susanne Roßbach / ActionPress Sabine Kehm, Managerin von Michael Schumacher

XPB.CC LIMITED Michael Schumacher und Sabine Kehm im Juli 2005

