Kurz vor dem Jahreswechsel sorgte Sophia Thomalla (29) für eine große Überraschung: Das Model wurde mit dem Profikicker Loris Karius (25) beim Knutschen im Miami-Urlaub erwischt. Mittlerweile ist es offiziell, dass Sophia nicht mehr mit US-Rocker Gavin Rossdale (53), sondern mit dem deutschen Torwart zusammen ist. In In einem TV-Interview sprach sie nun über ihre Beziehung und postete auch die ersten Pärchen-Bilder im Netz. Dass Sophias neue Liebe für so viel Wirbel sorgt, ist für ihre Freundin, das Model Franziska Knuppe (44), ein Rätsel!

Bei einem Gespräch während der Fashion-Show von Designerin Marina Hoermanseder in Berlin, brachte Franziska im Promiflash-Interview ihre Freude für die beiden Turteltauben zum Ausdruck und demonstrierte gleichzeitig Gelassenheit, was die neue Liebe ihrer Freundin angeht. "Man ist immer glücklich, wenn jemand anders glücklich ist", sagte sie und fügte hinzu: "Ich meine, man weiß nie, wohin es einen verschlägt und wer einem über den Weg läuft. Man macht immer ein Riesendrama daraus. Ich finde alles gut."

Franziska und Sophia sind bereits seit längerer Zeit miteinander befreundet. 2017 hatten die Frauen in der Gala verraten, auf einen ähnlichen Typ Mann zu stehen. "Wir mögen beide richtige Kerle, die wissen, wo es langgeht. Aber wir sind uns noch nie ins Gehege gekommen", hatte Franziska damals erklärt.

AEDT/WENN.com Franziska Knuppe auf der Bertelsmann-Party 2018

Instagram / sophiathomalla Sophia Thomalla und Loris Karius

ActionPress Franziska Knuppe und Sophia Thomalla bei der Bertelsmann Party 2018

