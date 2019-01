Gibt es eine deutsche TV-Sendung in der Evelyn Burdecki (30) noch nicht war? Aktuell weilt die Blondine im Dschungelcamp, wo sie als Favoritin gute Chancen hat, das Trash-Format zu gewinnen. Davor war sie bereits Kandidatin bei Bachelor in Paradise und Promi Big Brother, nachdem sie Anfang 2017 zum ersten Mal als Rosenanwärterin bei Der Bachelor von der Öffentlichkeit wahrgenommen wurde. Doch Evelyns Fernseherfahrung reicht noch weiter zurück: Vor fünf Jahren suchte sie ihr Dating-Glück bei Take Me Out!

Richtig gehört: 2014 nahm die Düsseldorferin an der Flirt-Sendung teil, in der ein Kandidat in mehreren Runden 30 Single-Ladys von sich überzeugen muss. Die Damen entscheiden mit einem Buzzer, ob ihnen der Typ gefällt oder nicht. Evelyn fand damals zwar keinen Traumprinzen, doch sie fiel bereits in dem Format mit ihrer verpeilten Art auf: Anstatt einen Kandidaten wegen seiner komischen Bewegungen als "wibbelig" zu beschreiben, benutzte sie das Wort "wabbelig". Moderator Ralf Schmitz (44) konnte daraufhin nur verdutzt den Kopf schütteln.

Evelyn ist nicht das einzige Bachelor-Babe, das vorher bei "Take Me Out" mitgemacht hatte: Cecilia Asoro buhlt momentan um das Herz von Junggeselle Andrej Mangold (32) – vorher war sie im September 2018 bereits in der anderen Show zu sehen.

RTL / Marie Schmidt Evelyn Burdecki, "Bachelor"-Kandidatin 2017

Anzeige

Sat.1 Evelyn Burdecki bei "Promi Big Brother"

Anzeige

Christian Augustin/Getty Images Evelyn Burdecki bei den Herqul-Awards

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de