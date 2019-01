Bei Hochzeit auf den ersten Blick erlebte Kandidat Sascha einige Höhen und Tiefen. In der fünften Staffel der Kuppelshow heiratete der Systemadministrator die Einzelhandelskauffrau Tamara. Doch nur 15 Minuten nach der Hochzeit gab sie ihm den Laufpass. In einem Online-Spezialformat, das extra für den sitzen gelassenen Bodybuilder produziert wurde, fand er in der Hamburgerin Kim seine große Liebe. Doch trotz seines Liebesglücks äußert Sascha nun Kritik!

Einen Tag nach der Ausstrahlung seiner eigenen Show "Saschas zweite Chance" hat er sich auf seinem Facebook-Account zu Wort gemeldet. "Leider muss ich doch mal mein Unmut loswerden.Ich bin jemand, der steht zu all seinen Taten, ob gut oder schlecht. Aber sie sollten auch der Wahrheit entsprechen", schreibt Sascha. Einige Aussagen und Szenen sein aus dem Zusammenhang gerissen gewesen und haben ihn so dargestellt, als sei er ein Lustmolch. "Ich habe meinen eigenen Text nicht wiedererkannt", gibt er sich entsetzt.

Trotz der negativen Äußerungen zu dem Online-Format, bei "Hochzeit auf den ersten Blick" sei immer alles korrekt abgelaufen. "Alles, was gezeigt wurde, war auch immer so eingetroffen. Da lass ich nichts auf das Team kommen", teilt Sascha auch seine Erfahrungen mit seinen Fans.

Facebook / Sascha – Hochzeit auf den ersten Blick "Hochzeit auf den ersten Blick"-Teilnehmer Sascha und seine Freundin Kim

