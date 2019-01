Patrizia geht es wieder schlechter! Die Frohnatur, die aus der RTL II-Dokureihe Hier & Jetzt bekannt ist, kämpft bereits seit Jahren gegen multiple Sklerose und Brustkrebs. Trotz starker Schmerzen schaffte sie es diesen Monat zur Berlin Fashion Week, doch jetzt folgt ein Schock: Die Mutter eines elfjährigen Sohnes verrät auf ihrem Social-Media-Account: Sie hat kein Gefühl mehr im linken Arm!

Auf Instagram hat die 33-Jährige ein Video geteilt, in dem sie ihren Fans ein Update zu ihrem Gesundheitszustand gibt: "Mein linker Arm bis zu den Fingern ist so taub, ich spüre echt gar nichts mehr. Das ist heftig, wie tot." Außerdem betont die brünette Beauty, dass sie nicht einmal Schmerzen hätte, wenn sie sich ein Messer in die Finger hauen würde.

Um ihre Fans ein bisschen zu beruhigen, sagt sie zum Schluss des Clips: "Ich muss jetzt die Tage wieder zum Arzt, dann gucke ich mal." Die Powerfrau bleibt also optimistisch. Auch in einem früheren Interview mit Promiflash stellte sie klar: "Ich genieße einfach jeden Tag zu 100 Prozent."

Instagram / pantera3006 Patrizia im Krankenhaus, November 2018

Instagram / pantera3006 TV-Gesicht Patrizia

Instagram / pantera3006 Patrizia von "Hier & Jetzt", Oktober 2018

