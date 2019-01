Im vergangenen Jahr musste Martin Semmelrogge (63) einen schweren Schicksalsschlag verkraften: Seine Frau Sonja starb mit gerade einmal 54 Jahren an ihrer schweren Krankheit. Nach etlichen Chemotherapien verlor sie im August den Kampf gegen den Krebs. Der Schauspieler und die Regisseurin und Künstleragentin waren fast 20 Jahre miteinander verheiratet gewesen. Nun hat der "Das Boot"-Darsteller nach der Zeit der Trauer erfreulichere News zu verkünden: Martin hat in seiner Managerin eine neue Liebe gefunden.

Mit seiner aktuellen Freundin Regine hat der 63-Jährige beruflich schon seit längerer Zeit zu tun, wie Bild nun berichtet. In einem Interview mit der Zeitung verrät er: "Sie lebt in Köln, ich auf Mallorca, aber wir sind zusammen."

Nach dem Tod seiner Ehefrau habe sich Martin mit positivem Denken und guter Energie aus der Krise befreit, erzählt er außerdem in dem Gespräch. Was sagt ihr zu dem frischen Liebesglück? Stimmt ab in unserer Umfrage unter dem Artikel!

MG RTL D / Stefan Menne Martin und Sonja Semmelrogge, "Sommerhaus der Stars"-Kandidaten 2017

WENN.com Martin Semmelrogge, "Das Boot"-Darsteller

Getty Images Martin Semmelrogge, Schauspieler

