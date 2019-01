Schießt sich Bastian Yotta (42) langsam aber sicher selbst ins Aus? In der ersten Woche des Dschungelcamps hatte der selbst ernannte Millionär sich bei den Zuschauern eigentlich relativ beliebt gemacht: Zwar wurde sein Miracle Morning-Ritual eher belächelt, die emotionalen Ausbrüche des Muskelprotzes überzeugten schließlich jedoch. Nun dürfte sich das Blatt aber wenden – denn wegen einer schiefgelaufenen Dschungelprüfung schoss der Wahl-Amerikaner am Mittwoch gegen Publikumsliebling Evelyn Burdecki (30). Und das kam bei den Fans des Formats gar nicht gut an!

Kurz nach der Prüfung, die durch Evelyns Schusseligkeit nicht einen einzigen Stern einbrachte, erklärte Basti seiner blonden Mitcamperin, er trage ihr diese Schmach keinesfalls nach – sie habe schließlich alles gegeben. Später, beim Interview im Dschungeltelefon, ließ der 42-Jährige seinen Frust dann aber raus: "Es kann doch nicht so schwer sein, sich einfach zu fokussieren. Typisch Evelyn. Das war die Evelyn-Burdecki-Show, die stattgefunden hat!", motzte er lautstark. Für die Liebhaber des TV-Urwalds ein absolutes Unding – und so häufen sich schon jetzt wütende Kommentare auf Twitter: "Ganz groß vom Yotta. Unglaublich, wie hinterfotzig der ist. Alles immer schön hintenrum. #TeamEvelyn!", "Basti ist ja falscher als eine Schlange" und "Dr. Yottas zwei Gesichter - ob das ein kluger Schachzug von ihm war?? Wohl eher nicht...", hetzen die User gegen Basti.

Doch sinken die Chancen des Motivationscoachs durch seine Läster-Attacke gegen die süße Quasselstrippe nun wirklich rapide? Noch vor wenigen Tagen hatte der Yotta sich mit seinem Ex-Erzfeind Chris Töpperwien (44) den zweiten Platz in einer Promiflash-Umfrage geteilt – am dreizehnten Tag der Show lag er hingegen schon nur noch auf Rang fünf.

