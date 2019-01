Haben die Schlagzeilen Chris Töpperwien (44) den Dschungelcamp-Finaleinzug gekostet? An Tag 15 am RTL-Lagerfeuer war für den Currywurstmann ziemlich schnell Schluss: Schon direkt zu Sendungsbeginn wurde der Goodbye Deutschland-Star rausgewählt. Nach der Serverpanne am Donnerstagabend erhielt er die wenigsten Zuschaueranrufe. Für die Busch-Experten Jenny Elvers (46) und Jürgen Milski (55) keine Überraschung: Sie glauben, dass Chris am Ende die negativen Schlagzeilen die Sympathie des Publikums gekostet haben!

In der Sendung "Die Stunde danach" auf RTL plus diskutierten die ehemaligen Dschungelstars über die drei ausgeschiedenen VIPs. Doch vor allem Chris' Abgang kam für Jenny nicht überraschend: "Es kippte so ein bisschen die Außenwirkung und das Publikum war etwas zwiegespalten. Dann gingen einige Geschichten durch die Presse. Das tut in dieser heißen Phase nicht gut", stellte sie fest.

Jürgen sieht das ähnlich. Doch seiner Meinung nach ist auch das Verhalten des Currywurstmanns im Camp selbst Schuld am Rauswurf. Einige Mitbewohner hatten dem TV-Star vorgeworfen, für die Kameras eine Show abzuziehen. "Dass der Chris am Ende ein bisschen übertrieben hat, das haben die Leute ihm ein bisschen übel genommen. Ich finde, das ist wieder ein Beispiel, dass sich die Zuschauer nicht täuschen lassen", stellte der Ballermannstar im Gespräch mit Angela Finger-Erben (38) fest.

