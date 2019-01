Wer schnappt sich den Thron? Im Dschungelcamp geht es in die heiße Phase: Heute Abend wird sich entscheiden, wer die Zuschauer in den letzten zwei Wochen am meisten überzeugt und in seinen Bann gezogen hat. Nachdem am Freitagabend direkt drei Kandidaten die Biege machen mussten, genießen Evelyn Burdecki (30), Peter Orfloff und Felix van Deventer (22) nun die letzten Urwald-Stunden – bevor einer der drei Buschbewohner zum Dschungelkönig gekrönt wird. Doch wer darf sich heute Abend über Krönchen, Zepter und 100.000 Euro freuen?

Zack! Die Finalbesetzung war genau die, die sich auch die Promiflash-Leser gewünscht hatten. Direkt zu Anfang musste im Halbfinale Currywurst-Protz Chris Töpperwien (44) seine Pritsche räumen – er hatte bereits am Donnerstagabend zu wenig Anrufe bekommen. Wegen Server-Problemen wurde ihm dies jedoch erst später mitgeteilt. Und obwohl Sandra Kiriasis (44) und Bastian Yotta (42) an Tag 15 noch einmal alles in der Dschungelprüfung gaben und die Zuschauer mit emotionalen Geständnissen rührten, war für sie wenig später ebenfalls Schluss mit dem Traum vom Sieg!

Demnach schlagen die meisten Zuschauer-Herzen für die quirlige Evelyn, GZSZ-Jüngling Felix und Harmonie-Fan Peter. Tatsächlich machten alle drei nie durch großartige Läster-Sessions auf sich aufmerksam, wirkten grundsätzlich gut gelaunt und motiviert. Doch wer von ihnen wird an seinen Mitstreitern vorbeiziehen und den Titel "Dschungelkönig" tragen dürfen? Stimmt in der Umfrage ab!

