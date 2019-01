Wie der Vater, so der Sohn! Joseph Baena (21) scheint in die Fußstapfen seines berühmten Bodybuilder-Vaters Arnold Schwarzenegger (71) treten zu wollen. Der 21-Jährige, der seine Instagram-Follower stets über seine Trainingsfortschritte auf dem Laufenden hält, stemmt im Fitnessstudio fleißig Gewichte, um sich auf das "Arnold Schwarzenegger Sports Festival" vorzubereiten. Dabei lässt er sich von keinem Geringeren als seinem eigenen Vater trainieren.

Wie die Online-Ausgabe des People Magazine berichtet, veröffentlichte Joseph in seiner Instagram-Story ein Foto, das ihn gemeinsam mit seinem Vater beim Gewichteheben zeigt. "Immer 100 Prozent, vor allem, wenn der Boss in der Nähe ist", schrieb der 21-Jährige mit einem lachenden Emoji dazu. In einem weiteren Insta-Post posieren Joseph und Arnie zusammen mit anderen Bodybuildern im Fitnessstudio. Die Sportler bereiten sich auf das "Arnold Schwarzenegger Sports Festival" vor – ein Multi-Sport-Event, das 1989 gegründet und nach dem ehemaligen Gouverneur von Kalifornien benannt wurde.

Joseph, der gemeinsame Sohn von Arnie und seiner ehemaligen Haushälterin Mildred Baena, postet häufig Fotos von seinem Training und zeigt gerne, wie ähnlich er seinem berühmten Vater ist. Erst vor Kurzem veröffentlichte er ein Foto von sich, auf dem er die Gewinnerpose seines Vaters von 1976 nachstellte. Die Fans waren begeistert! "Baby Arnold, bereit für Hollywood", schrieb ein Follower. Ein anderer kommentierte: "Die Terminator Gene!"

Carlos Alvarez/Getty Images Arnold Schwarzenegger

Instagram / projoe2 Arnold Schwarzenegger mit seinem Sohn Joseph Baena vor dem Gold's Gym

Instagram / projoe2 Joseph Baena, Sohn von Arnold Schwarzenegger

