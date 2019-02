Darf man Kate Mara (35) tatsächlich gratulieren? Seit einigen Wochen wird gemunkelt, dass die Schauspielerin und ihr Mann Jamie Bell (32) ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs erwarten. Die American Horror Story-Darstellerin soll die erfreulichen Baby-Nachrichten bei den Golden Globes selbst gegenüber Schauspielkollegin Emily Blunt (35) ausgeplaudert haben. Eine offizielle Bestätigung steht zwar noch aus, dennoch scheint es über Kates Schwangerschaft kaum noch Zweifel zu geben: Auf den jüngsten Paparazzi-Fotos kann die Schauspielerin ihren Babybauch nicht mehr verstecken!

Wie Dailymail berichtet, wurde die 35-Jährige in West-Hollywood beim Verlassen einer Ballettschule gesichtet. Super entspannt und in bequemer Kleidung schlenderte sie durch die Straßen. Dabei trug Kate Jeansjacke und T-Shirt – ein Outfit, unter dem sich ein deutlich gewölbter Bauch abzeichnete. Ihr Gesicht hatte die House of Cards-Darstellerin unter einer großen Sonnenbrille versteckt. Trotzdem war nicht zu übersehen, dass sie offenbar sehr glücklich war.

Kate und der "Billy Elliot"-Star Jamie lernten sich 2015 am Set von "Fantastic Four" kennen, zwei Jahre später wurden sie ein Paar. Nun wird offenbar ein Baby das Liebesglück der beiden Hollywood-Stars krönen. Es wäre das erste gemeinsame Kind, Jamie hat bereits einen Sohn aus seiner Ehe mit Schauspielerin Evan Rachel Wood (31).

Dia Dipasupil / Getty Images Jamie Bell und Kate Mara im Dezember 2017

Getty Images Kate Mara und Jamie Bell bei einem Event

Francois Durand / Freier Fotograf / Getty Images Jamie Bell und Kate Mara bei der Paris Fashion Week 2017

