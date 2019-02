Ex-Love Island-Kandidatin Julia hat sich unters Messer gelegt! In der vergangenen Staffel der Kuppelshow begab sich die Beauty vergeblich auf die Suche nach der großen Liebe. Seit ihrer Teilnahme an der Sendung versucht die schöne Brünette sich seit einiger Zeit als Influencerin und postete regelmäßig hübsche Schnappschüsse von sich im Netz. Doch ein Detail störte sie an ihren Bildern immer: Julia war bisher total unzufrieden mit ihrer Nase und ließ sie sich deshalb jetzt operieren!

“Ich möchte gerne, dass die Nase ein bisschen schmaler ist und im Profil ein bisschen hübscher aussieht – grundsätzlich besser mit meinem Gesicht harmoniert", verriet die 23-Jährige dem Magazin Gala, das sie live während der OP filmte. “Mich hat es immer gestört, wenn ich meine Nase von der Seite gesehen habe. [...] Mit der Pubertät ging das dann los, dass ich wusste, dass ich das irgendwann mal machen möchte”, erklärte Julia weiter. Kürzlich fasste sie dann trotz ihrer großen Angst vor der Narkose den Entschluss, sich operieren zu lassen.

“Meine Familie und meine Freunde, muss ich sagen, waren erstmal nicht so begeistert, als ich denen das erzählt hab”, offenbarte die Reality-TV-Darstellerin. Aber im Endeffekt stünden sie hinter ihr. Der Beauty-Eingriff verlief am Ende planmäßig. “Am meisten freue ich mich jetzt natürlich auf das Ergebnis von der OP – das dauert natürlich ein bisschen, bis die Schwellungen weg sind", berichtete Julia anschließend.

Instagram / jules.loveisland.2018/ Ex-"Love Island"-Kandidatin Julia in einem Frankfurter Club

Instagram / jules.loveisland.2018 Ex-"Love Island"-Kandidatin Julia, September 2018

Instagram / jules.loveisland.2018 Ex-"Love Island"-Kandidatin Julia beim Deutschen Bloggerpreis 2018

