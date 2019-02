Etwa auf den Geschmack gekommen, Kate (45)? Nach der Scheidung von ihrem Ehemann 2015 soll Kate Beckinsale zuletzt mit dem 22 Jahre jüngeren Comedian Matt Rife angebandelt haben – die Turtelei war jedoch nur von kurzer Dauer. Im Januar wurde Kate seit einem halben Jahr erstmals wieder mit einem Mann an ihrer Seite gesichtet und der stammt nicht nur aus demselben Berufsfeld wie ihr Verflossener, sondern ist ebenfalls deutlich jünger als die Schauspielerin: Auf der Golden Globes-After-Show-Party soll sie heftig mit Pete Davidson (25) geflirtet haben. Jetzt wurden die beiden erstmals gemeinsam von Paparazzi abgelichtet!

Die Fotos zeigen Kate und den 25-Jährigen Hand in Hand beim Verlassen der "Lago" Bar in Los Angeles. Die "Underworld"-Darstellerin hatte den Ex von Ariana Grande (25) zuvor bei seinem Comedy-Gig besucht. Eine Quelle verriet gegenüber US Weekly, dass die Beauty in Pete verliebt sei: "Er ist genau ihr Typ." Damit würde sie sich treu bleiben: 20 Jahre trennen die 45-Jährige von ihrem Date-Partner. "Sie mag junge Männer, die sie zum Lachen bringen", berichtete der Insider weiter. Auch die Nacht sollen beide zusammen verbracht haben: Kate wurde später dabei gesehen, wie sie in Petes Hotel ging.

Ob der US-Amerikaner nur ein weiterer Toyboy auf der Liste der Britin ist, oder ob doch etwas Ernstes dahintersteckt? Zuletzt gab der Comedy-Star jedenfalls an, nach der Trennung von seiner Ex-Verlobten Ariana, Single zu sein und sich mit anderen Frauen nur abzulenken.

MEGA Pete Davidson und Kate Beckinsale in Los Angeles, 2019

Getty Images Pete Davidson bei der Golden Globes Aftershow-Party im Januar 2019

Getty Images Kate Beckinsale bei der Pariser Fashion Week 2019

