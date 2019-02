Wenn es sein muss, kann Andreas Gabalier (34) auch ohne seine Partnerin an seiner Seite! Am Freitag schlüpfte der österreichische Sänger in einen edlen Blazer und schicke Schuhe, um sich im Kreise von zahlreichen weiteren Promis auf dem SemperOpernball 2019 in Dresden zu vergnügen. Das pompöse Fest besuchte der Musiker allerdings ohne seine Freundin Silvia Schneider (36). Warum, erzählte er im Promiflash-Interview!

"Die Silvia, die ist momentan sehr beschäftigt, weil sie am Montag ihre neue Modekollektion herausbringen wird in Wien und hat da noch jede Menge Vorbereitungen zu treffen", erklärte der Volksmusiker. Mit der Blondine, die bisher vor allem als TV-Moderatorin bekannt ist, geht Andreas bereits seit 2013 durchs Leben. Der Zeitpunkt, ihrem neuen Mode-Projekt den letzten Schliff zu geben, passte übrigens hervorragend – immerhin war der Partner der Vox-Bekanntheit ebenfalls beruflich viel unterwegs.

"Das ist ein sehr turbulentes Wochenende, ein sehr arbeitsreiches. Es geht morgen in aller früh weiter nach München", verriet Andreas noch auf dem Ball. Am Tag drauf holte er sich dort nämlich seinen Karl-Valentin-Orden ab. Na, wenn der Sänger und die Fashionista kein Powercouple sind!

P.Hoffmann/WENN.com Andreas Gabalier beim SemperOpernball 2019

Getty Images Silvia Schneider und Andreas Gabalier

Getty Images Andreas Gabalier, Musiker

