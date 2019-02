Bill Kaulitz (29) freut sich riesig über das Liebesglück seines Bruders! Seit vergangenem Jahr ist sein Zwilling Tom Kaulitz (29) mit Topmodel Heidi Klum (45) überglücklich – an Weihnachten verkündete das Paar, sich nach wenigen Monaten Beziehung bereits verlobt zu haben. Den Segen der Liebsten des Bräutigams haben die beiden definitiv: Im Promiflash-Interview plauderte Bill darüber, wie gut sich seine Schwägerin in spe schon in die Family eingefunden hat!

Die Germany's next Topmodel-Jurorin zeigte sich schon oft einträchtig mit dem Geschwisterduo. Klarer Fall also: Die Catwalk-Legende versteht sich super mit Toms Verwandtschaft – Bill ging nun auf dem Made for More Award in München ins Detail. "Es ist ganz familiär. Eigentlich ist es wie bei jeder anderen Familie auch! Die Leute denken immer, 'Oh Gott, das ist so viel anders' – aber letztlich sind wir alle totale Familienmenschen, Heidi natürlich auch mit den Kids", sagte der Tokio Hotel-Star gegenüber Promiflash über das Verhältnis zu Vierfach-Mom Heidi.

"Wir alle verbringen auch gerne Zeit zu Hause, verbringen gerne Zeit zusammen, wenn wir nicht unterwegs sind und reisen. Wir lieben uns alle", schwärmte der Sänger weiter. Dass ihn Toms Beziehung happy macht, bewies Bill bereits kurz nachdem dessen Verlobung publik wurde: Mit einem liebevollen Posting beglückwünschte er das zukünftige Ehepaar.

Getty Images Bill Kaulitz beim Made For More Award 2019 in München

Instagram / heidiklum Heidi Klum mit Bill und Tom Kaulitz

Splash News Heidi Klum und Tom Kaulitz

