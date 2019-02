Bekannte Figur mit neuem Gesicht! Birte Glang (36) wird die neue Lena Öztürk in der Daily Soap Alles was zählt. Damit löst sie Juliette Greco (37) ab, die nach der Geburt ihres zweiten Kindes nicht mehr zu der Serie zurückkehren wird. Die ehemalige Unter uns-Darstellerin freut sich derweil sehr auf ihre neue Aufgabe und verriet jetzt in einem Interview: Zwischen ihr und ihrer Serienfigur gibt es sogar einige Parallelen!

Wie der Topf zum Deckel! Gegenüber RTL erklärte Birte, wie sie zu ihrer neuen Rolle gekommen ist. "Mein Agent kam auf mich zu und meinte, dass diese Rolle perfekt für mich wäre", erklärte die 36-Jährige. Insbesondere die Aussicht, dass sie mit Lena eine junge Mama und Fitnesstrainerin spielen würde, habe die Schauspielerin direkt überzeugt. "Das ist bei mir im echten Leben auch so. Und in einer täglichen Serie ist es schon cool, wenn es ein paar Parallelen gibt", schwärmte die Blondine, die auch im wahren Leben vor Kurzem Mutter geworden ist.

Ihr Einstieg in die Serie verlief ebenfalls sehr entspannt, wie Birte weiter erzählte: "Ich wurde wahnsinnig lieb von den Kollegen aufgenommen. Den einen oder anderen kannte ich noch aus alten 'Unter uns'-Zeiten." Angst vor ihrer neuen Herausforderung habe sie derweil nie gehabt. Schließlich kannte sie den Ablauf am Set einer Seifenoper schon und wusste, worauf sie sich einstellen musste.

Getty Images Birte Glang in Hamburg, 2015

Nicole Kubelka/face to face Juliette Greco bei einem Fantreffen in Köln, 2017

Ot,Ibrahim Birte Glang bei der Helden des Alltags-Gala, 2018

