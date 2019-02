Designertaschen, teure Kleider und Accessoires – Herzogin Meghan (37) hat einen klassisch-eleganten Style und setzt bei öffentlichen Auftritten gern auf Kreationen von bekannten Designern wie Givenchy. Von dem Label stammte auch ihr Hochzeitskleid, das die ehemalige Schauspielerin bei ihrer Heirat im Mai 2018 mit Prinz Harry (34) trug. In der vergangenen Woche hatte Meghan gleich drei öffentliche Auftritte, zu denen sie in ebenso vielen unterschiedliche Styles erschien. Rund 14.000 Pfund – umgerechnet fast 16.000 Euro – sollen diese insgesamt gekostet haben!

Die britische Zeitung The Sun hat sich die Outfits der Herzogin einmal genauer angesehen und die Kosten für jeden ihrer drei Looks errechnet: Am Mittwoch besuchte Meghan das National Theatre in London. Dazu erschien sie in einem Dreiteiler aus Oberteil, Rock und Jacke in Rosé. Das Outfit von Givenchy soll mit Schuhen und Tasche etwa 4.977 Pfund (umgerechnet fast 5.700 Euro) gekostet haben. Für ihr elegantes schwarzes Outfit mit beigefarbenen Wildlederpumps beim Besuch einer britischen Universität soll sie sogar 5.507 Pfund (umgerechnet rund 6.280 Euro) ausgegeben haben.

Zu einem Besuch in Bristol erschien Meghan in einem Kleid von Designer Oscar de la Renta (✝82), darüber trug sie einen schwarzen Vintage-Mantel und an ihren Füßen grüne Wildlederstiefel. Auch dieses Outfit war alles andere als günstig: Der werdenden Mutter soll diese Kombination 3.702 Pfund (ca. 4.220 Euro) wert gewesen sein.

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan

Jon Bond/The Sun/Empics Herzogin Meghan im Januar 2019

Getty Images Herzogin Meghan, beim Besuch der One25-Charity in Bristol im Februar 2019

