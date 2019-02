Sophia Vegas (31) schwelgt im Mutterglück! Erst am Sonntag hat die gebürtige Berlinerin ihr erstes Kind bekommen. Für ihren Partner Daniel Charlier ist die kleine Amanda hingegen schon Kind Nummer sechs. Drei Söhne des Unternehmers leben sogar zeitweise bei ihm und Sophia. Daher ist das Thema Kindererziehung für die beiden längst nichts Neues mehr. Doch wie schlägt sich die 31-Jährige als dreifache Stiefmutter? Kurz vor der Geburt äußerte sich Sophia in einem Interview zu ihrem Leben in der Patchwork-Familie!

Im Gespräch mit RTL gestand Sophia: "Ich bin froh, dass wir ein Mädchen bekommen. Weil drei Jungs sind drei Jungs, da ist nichts mit Glamour." Dennoch habe sie die Rasselbande natürlich längst ins Herz geschlossen – einen Unterschied zwischen ihnen und Amanda mache sie nicht. "Ich liebe sie wie meine eigenen Kinder. Ich akzeptiere sie wie meinen Partner. Sie sind ein Part von ihm und daher auch von mir", betonte die Blondine. Nichtsdestotrotz sei das Leben in einer Stieffamilie anfangs nicht ganz einfach gewesen. "Das Schwierigste ist, Struktur reinzubringen und feste Essens- und Schlafenszeiten für die Kinder", musste Sophia zugeben.

Daniel erklärte derweil, dass sich seine Kids sehr schnell an Sophia gewöhnt hätten. Die Jungs gemeinsam von der Schule abzuholen, sei für das Paar inzwischen zu einem festen Teil seiner täglichen Routine geworden. "Sie ist bei allem dabei und wir verbringen viel Zeit miteinander", schwärmte der Geschäftsmann vom Leben mit seiner Liebsten.

Instagram / danielcharlier Sophia Vegas und Daniel Charlier im Januar 2019

Anzeige

Instagram / officialsophiavegas Daniel Charlier und Sophia Vegas

Anzeige

Instagram / danielcharlier Daniel Charlier mit seinen drei Söhnen

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de