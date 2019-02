Sie ist offiziell unter der Haube! Fünf Jahre lang gehörten Kathrin Gilch und Manuel Neuer (32) zu den Traumpaaren der Fußball-Branche – sie hatte den Kicker sogar einst als den Mann ihres Lebens bezeichnet. Doch im Jahr 2014 war die Liebe plötzlich erloschen. Das Liebes-Aus haben aber beide längst hinter sich gelassen, denn nicht nur Manuel ist wieder in love, auch Kathrin hat seit fast zwei Jahren einen neuen Mann an ihrer Seite. Sie und ihr Liebster Moritz wagten jetzt sogar den alles entscheidenden Schritt und sind seit Kurzem verheiratet!

"Ich bin überglücklich, einen so großartigen Mann an meiner Seite zu haben", freute sich die 37-Jährige im Interview mit Bunte und bestätigte im gleichen Atemzug überraschend ihre Hochzeit! Die Turteltauben gingen am vergangenen Samstag am Bayerischen Schliersee den Bund fürs Leben ein – insgesamt 85 Gäste waren dabei, als Kathrin ihrem Moritz kirchlich das Jawort gab.

Damit sind also jetzt beide Ex-Partner weg vom Single-Markt! Auch FC-Bayern-Torhüter Manuel ist schon seit Mai 2017 glücklich verheiratet. Er war mit seiner jetzigen Frau Nina Weiss romantisch in Italien vor den Traualtar getreten.

Von Der Laage,Gladys Chai/Actionpress Kathrin Gilch bei der WM 2014 in Rio de Janeiro

DFF / Splash News Manuel Neuer und Nina Weiss bei ihrer Just-White-Party in Italien

magics / ActionPress Kathrin Gilch beim Spiel Bayern München vs. 1899 Hoffenheim

