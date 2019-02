Geburtstagskind Dieter Bohlen (65): Der Pop-Titan und DSDS-Gründervater wird heute 65 Jahre alt. Nicht nur eine Vielzahl seiner Fans nimmt dieses freudige Ereignis zum Anlass, um ihn mit Glückwünschen zu überhäufen. Unter den Gratulanten ist auch seine Freundin Carina Walz. Sie lässt es sich selbstverständlich ebenfalls nicht nehmen, ihrem Liebsten im Netz ein paar liebe Worte zu widmen – und für die bedankt sich Dieter kurzerhand singend!

Hand in Hand am Strand, der Sonne entgegen! Zu diesem süßen Pärchenschnappschuss auf Instagram schwärmt Carina: "Happy Birthday für mein Ein und Alles! Ich liebe dich, Dieter." Auch das Netz gratuliert dem Hit-Produzenten in den Kommentaren und beglückwünscht ihn fleißig. Als Dankeschön greift das Geburtstagskind zur Gitarre und trällert sich kurzerhand selbst ein B-Day-Ständchen. "Ich danke jetzt schon all meinen Followern und all meinen Freunden und allen Menschen dieser Welt, die an mich denken", schließt er seinem musikalischen Insta-Clip an.

Zeit, um allen persönlich zu antworten, werde er jedoch leider nicht finden. "Ich möchte heute mit meiner Familie ein bisschen kuscheln, bei ihnen sein, ich habe heute auch noch viel zu tun", erklärt Dieter weiter und beteuert: "Aber ihr seid alle in meinem Herzen, lieben Dank für die Grüße!"

