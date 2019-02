Beim Wiedersehen wurde es laut zwischen diesen beiden Dschungel-Grazien! Doreen Dietel (44) und Gisele Oppermann (31) lernten sich im Dschungelcamp kennen und stellten schnell fest, dass sie wohl keine besten Freundinnen werden – ganz im Gegenteil! Zwischen der Schauspielerin und dem Model herrschte zwischenzeitlich Eiszeit, die Ladys kotzten sich regelmäßig übereinander vor den TV-Kameras aus! Auch nach dem Show-Aus eskaliert die Stimmung zwischen den beiden!

Im RTL-Format Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! – Das Nachspiel wurde das erste Aufeinandertreffen der beiden nach dem Ende der Sendung im australischen Hotel der Promis gezeigt – und die Antipathie füreinander versteckten die TV-Stars gar nicht erst! Dorren konnte einfach nicht verstehen, dass Gisele so viele Dschungelprüfungen abgebrochen hat. "Da bist du im falschen Format gewesen. Du machst einfach immer ein Drama", knallte die Blondine ihrer Konkurrentin an den Kopf. "Ich finde es frech, dass du dir so ein Urteil bildest. Du weißt nicht, welche Ängste ich habe und welche ich überwunden habe", giftete die Dschungel-Heulsuse zurück.

Besonders feindselig war dann aber das Gespräch im TV-Studio in Deutschland: Die Reality-TV-Darstellerinnen konnten kein gutes Haar aneinander lassen und wurden sogar laut in ihrer Unterhaltung. Gisele könnte sich zudem einen Diss gegen die 44-Jährige nicht verkneifen: "Sie ist in keiner Position ein Vorbild für mich, auch wenn sie meine Mutter wäre – könnte sie ja vom Alter her", spritzte die Mutter einer Tochter mit Läster-Gift.

MG RTL D Gisele Oppermann in der Dschungelprüfung "Klinik unter Palmen"

Instagram / doreen_dietel Doreen Dietel, Schauspielerin

TVNOW / Stefan Menne Gisele Oppermann bei ihrem Dschungel-Exit

