Calantha Wollny (18) hat ihren ersten Spross bereits am 21. Dezember auf die Welt gebracht! In Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie wurde die Schwangerschaft der 18-Jährigen von Beginn an begleitet. In der aktuellen Folge der Doku-Soap stand eine ganz besondere Überraschung für Calantha à la Elffachmama Silvia Wollny (54) an: Mit einer Party wollte die 53-Jährige ihre Töchter vom Schwanger- und Umbaustress des Hauses ein wenig ablenken.

Rund um den Umzug und Haralds Krankenhausaufenthalt ließ sich Sylvia etwas ganz Besonderes einfallen: "Ich habe mir überlegt, eine Freundin von mir hatte eine Babyparty kurz vor der Geburt, dass wir das auch vielleicht für Calantha machen." Die 53-Jährige habe sich gedacht, dass das ihrem Töchterchen bestimmt gut tun werde – ihren anderen Mädels aber auch. Über die Baby-Shower zeigte sich Calantha völlig aus dem Häuschen. "Als die Tür aufgegangen ist und ich den Kuchen und die Geschenke gesehene habe, war ich schon sehr überrascht und habe mich sehr darüber gefreut", meinte die junge Erwachsene.

Bei dieser Gelegenheit übte die Promi Big Brother-Gewinnerin mit ihrem Spross auch das Windel-Wechseln. Dabei stellte Calantha fest: "Ich muss noch einiges lernen und Mama wird mir das auch beibringen."

