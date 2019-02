Endlich wird auf Sat.1 wieder abgespeckt: Seit dem 3. Februar flimmert die erfolgreichen Abnehmsendung The Biggest Loser wieder über die Fernsehschirme – dieses Jahr sogar in der Jubiläums-Edition. Zehn Jahre gibt es die schweißreiche Show bereits. Schon in der ersten Folge purzelten bei den Kandidaten fleißig die Pfunde. Vor allem Kandidat Mario überraschte die Coaches und Zuschauer mit seinem krassen Gewichtsverlust: Promiflash hat der 39-Jährige verraten, wie er in nur sieben Tagen stolze 17,6 Kilo abnehmen konnte!

Mario ging mit einem Startgewicht von 196,1 Kilogramm an den Start – fast 20 konnte er bereits in der ersten Woche unter der spanischen Sonne loswerden. Im Promiflash-Interivew offenbarte der Familienvater, wie das geht! "Ich habe es durch eine sofortige Umstellung der Ernährung und die Reduzierung der Nahrungsmittelmenge, die harten Trainings und den wahnsinnigen Schweißverlust im spanischen Klima geschafft", stellte er fest. Doch auch TV-Coach Mareike Spaleck habe viel zu dem Kilo-Erfolg beigetragen. "Sie hat von mir für mich bisher ungeahnte Leistungen abgefordert. Dafür bin ich ihr sehr dankbar, vor allem für die diversen 'Ar***tritte'."

Doch nicht nur die Coaches, Show-Kollegen und Zuschauer waren von Marios Leistung überrascht – am meisten konnte es er selbst nicht fassen, wie viel er in nur wenigen Tagen abgenommen hat. "Anfangs war ich mit dem Wiegeergebnis etwas überfordert. Mir war aber auch bewusst, dass das durch die körperliche und mentale Umstellung zu erklären ist", schloss er.

