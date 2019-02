Die aktuelle Staffel von Der Bachelor geht in die heiße Phase! Für Jade Übach war vor den Home-Dates jedoch Schluss: In der letzten Folge zog sie die Reißleine und verließ die Kuppel-Show freiwillig. Nachdem sie kein einziges Einzeldate mit Andrej Mangold (32) verbringen durfte, sah die Stewardess keine Möglichkeit mehr, den Rosen-Kavalier näher kennenzulernen. Promiflash verriet sie exklusiv, ob sie ihre Entscheidung bereut!

"Ich würde nicht sagen, dass ich traurig darüber bin, dass es nicht geklappt hat, weil ich ja nicht weiß, ob es überhaupt funktioniert hätte", gab sich die Blondine tapfer. Viele seiner Charaktereigenschaften sprachen die 24-Jährige zwar an, optisch sei Andrej jedoch gar nicht ihr Typ gewesen. In Sachen Liebe wolle sie es jetzt erst einmal ruhiger angehen lassen. "Et kütt, wie et kütt" – "Es kommt, wie es kommt", meinte sie im Kölner-Dialekt.

Im Gespräch mit Promiflash verriet Jade auch, dass sie sich vorstellen könne, noch einmal im Fernsehen nach der großen Liebe zu suchen: "Ausschließen würde ich es nicht. Ich habe ja jetzt mit eigenen Augen gesehen, dass es funktionieren kann." Sie sei zudem fest davon überzeugt, dass man sich in einer TV-Show verlieben könne.

