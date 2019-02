Die Liebesbrief-Aktion bei Der Bachelor zieht weitere Kreise! In der aktuellen Staffel des Rosenformats schrieb Single-Lady Jennifer Lange gefühlvolle Zeilen an Junggeselle Andrej Mangold (32). Doch die Sport- und Gesundheitstrainerin ist nicht die erste Kuppel-Kandidatin, die ihr Herz auf der Zunge trägt. Bereits in der 2018er-Staffel verfasste Janine Christin Wallat einen emotionalen Brief an den damaligen Rosenkavalier Daniel Völz (33). Daran erinnerte sich nun auch Janine Christins einstige Konkurrentin Carina Spack, die sich einen Seitenhieb gegen ihre ehemalige Mitstreiterin nicht verkneifen kann!

In ihrer Instagram-Story kommentierte Carina Jennys Liebesbrief mit eindeutigen Worten: "Was sagen wir zu einem Liebesbrief? Peinlich des Todes!" Genauso hatte die Blondine auch im vergangenen Jahr in der Kuppelshow reagiert, als sie erfuhr, dass Janine Christin ihre Emotionen für Daniel Völz zu Papier gebracht hatte. Carinas aktuellen Post wollte Janine Christin nun nicht auf sich sitzen lassen und wetterte auf der Foto- und Videoplattform zurück: "Liebe Frau Spack(en), ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass die Blondierung deine letzten Gehirnzellen zerstört hat."

Jennifer hingegen kann der Schlagabtausch zwischen den einstigen Konkurrentinnen egal sein. Sie bekam in der vergangenen Folge eine Rose und darf sich nun auf ein Dream-Date mit Andrej freuen!

MG RTL D; MG RTL D Jennifer Lange und Janine Christin Wallat

TV NOW Jennifer Lange und Andrej Mangold in der vierten Folge von "Der Bachelor"

Instagram / carina_spack Carina Spack, Bachelor-Kandidatin 2018

