Was lange währt, wird auch bei DSDS endlich gut! In der aktuellen Ausgabe der Castingshow trat Jennifer Woytinek vor die Jury um Dieter Bohlen (65), Pietro Lombardi (26) und Co. Zum Besten gab die 30-Jährige schließlich eine starke Version von Christina Stürmers (36) "Ich lebe" und sackte prompt den begehrten gelben Recall-Zettel ein. Doch dann folgte die wahre Sensation: Jennifer sang dem Poptitan vor Jahren schon einmal ein Ständchen in der Sendung!

"Ich war schon vor 15 Jahren hier!", platzte es aus der Musical-Darstellerin heraus, als sie von allen vier Jury-Mitgliedern ein Ja bekam. Bei ihrem ersten Auftritt sang sie "I'm Outta Love" von Anastasia. Neugierig fragte Dieter gleich, ob er damals ihren Auftritt gut bewertet hatte und auch das wusste sie noch: "Nein, aber ich habe an mir gearbeitet. 15 Jahre hat's gedauert." Das Geständnis beeindruckte auch das Show-Urgestein: "Respekt, dass du zugibst, dass es damals nicht gut war."

Und auch im Interview nach dem Auftritt der Brünetten freute sich Dieter für sie – immerhin hat sie es nicht durch Hartnäckigkeit, sondern mit echtem Können eine Runde weiter geschafft. "Sie hat 15 Jahre geübt und es hat geklappt. Also wenn jahrelange Arbeit dann belohnt wird, toll", fasste der 65-Jährige zufrieden zusammen.

TVNOW / Stefan Gregorowius Pietro Lombardi und Dieter Bohlen bei DSDS

TVNOW / Stefan Gregorowius Jennifer Woytinek bei DSDS

MG RTL D / Stefan Gregorowius Dieter Bohlen bei DSDS 2019

