Lili Reinhart (22) kämpft weiter gegen ihre psychischen Probleme an! Die Riverdale-Schauspielerin machte bereits in der Vergangenheit keinen Hehl daraus, dass sie unter einer Art Wahrnehmungsstörung leidet, die von ihrer chronischen Akne herrührt. Die Folge: Sie muss sich mit Selbstzweifeln auseinandersetzen. Nun gesteht die Blondine ihren Fans weiterhin, dass sie zudem Angstzustände und Depressionen plagen. In einem emotionalen Statement erzählt Lili nicht nur, dass sie zurück in einer Therapie ist – sondern ruft auch ihre Community dazu auf, sich bei ähnlichen Sorgen Hilfe zu suchen!

"Ich bin 22 Jahre alt und ich habe Depressionen. Heute habe ich wieder eine Therapie begonnen und die Reise zur Selbstliebe hat für mich von Neuem angefangen", beginnt die US-Amerikanerin die ehrliche Nachricht an ihre Abonnenten in ihrer Instagram-Story. Außerdem schreibt die Liebste von Cole Sprouse (26), dass solche Behandlungen nichts sind, wofür man sich in irgendeiner Weise schämen müsste: "Jeder kann davon profitieren. Es ist egal, wie alt ihr seid – wir sind alle nur Menschen und wir kämpfen alle von Zeit zu Zeit mit unserer Psyche."

Zu sozialen Medien hatte Lili zuletzt eine sehr zwiespältige Meinung. Ende Dezember letzten Jahres kündigte sie wegen zu viel Hate im Netz eine Auszeit auf Twitter an. Diese hielt jedoch nur knapp zwei Wochen an, denn die Darstellerin wollte den Kritikern im Netz keine Genugtuung geben: "Ich bereue es sehr, zugelassen zu haben, dass diese Leute eine Reaktion in mir hervorrufen", begründete sie ihre Web-Rückkehr.

