Im Kampf um das Herz des diesjährigen Rosenkavaliers Andrej Mangold (32) war Jennifer Lange bisher jedes noch so romantische Mittel recht. In der aktuellen Staffel ließ sie jedoch nicht nur spontan ihren Gefühlen freien Lauf, sondern verfasste dem Junggesellen einen Liebesbrief, den sie ihm bei ihrem Home-Date vorlas. Und der zeigte sich nach den Zeilen durchaus begeistert! Aber was halten die ausgeschiedenen Bachelor-Kandidatinnen davon: übertrieben oder total süß?

Im Show-Nachklapp Der Bachelor – Jetzt reden die Frauen versammelten sich Nathalia Goncalves Miranda, Jade Übach sowie Stefanie Gebhardt. Im Gespräch stellte sich schnell heraus, dass sie ganz unterschiedliche Meinungen zu der Notiz haben. "Ich fand das süß, aber noch nicht für einen Mann, der nicht dein Freund ist", stellte die Brasilianerin gleich klar. Jade gab aber zu bedenken, dass die Liebesbrief-Autorin schon während der ganzen Staffel häufig ihre Gefühle aufs Papier gebracht habe und zeigte sich begeistert: "Sie ist einfach der Typ dafür. Ich würde mich freuen, wenn ich mal wieder auf dieser Wolke schweben würde, dann würde ich das auch machen!"

Einer, der damit allerdings ein Problem hat, ist der Ex-Bachelor Paul Janke (37), der ebenfalls zur Diskussionsrunde gehörte. "Man muss ja nicht gleich mit der Tür ins Haus fallen. Ich bin ein totaler Romantiker, aber ich finde es schwierig, wenn man jemanden so gut wie gar nicht kennt." Da pflichten ihm offenbar auch die Promiflash-Leser bei: Die Mehrheit der User fand die Love-Post eher peinlich als gefühlvoll.

