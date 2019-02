Vogue Williams (33) überlässt nichts dem Zufall! Nach der überraschenden Trennung von Brian McFadden (38) im Jahr 2014 und den vielen darauffolgenden Romanzen scheint das irische Model nun endlich angekommen zu sein. 2018 hätte nicht besser für die 33-Jährige laufen können. Erst heiratete sie Ex-Bachelor Spencer Matthews (29) und im September erblickte dann ihr gemeinsamer Sohn Theodore das Licht der Welt. Jetzt verriet Vogue, wie sie sich auf die Entbindung vorbereitet hat: mit einem Ballon!

"Ich habe einen Epi-No verwendet. Ich habe es gehasst, ihn zu benutzen, aber ich verwendete ihn drei Wochen lang vor der Geburt", erzählt das Model in einer neuen Folge der Podcast-Reihe Made by Mammas. Weiter erklärt sie: "Es ist ein Ballon, den du in dich hineinsteckst. […]. Du bläst ihn auf und das trainiert dich." Vogue hatte viele schlimme Storys über die Geburt gehört und machte sich deshalb große Sorgen, was sie erwarten würde. Dank des Epi-No-Ballons war sie jedoch perfekt vorbereitet und kann deshalb heute sagen: "Ich liebes es total, es ist das Beste, was ich je in meinem Leben gemacht habe."

2019 kehrt Vogue übrigens zurück ins Fernsehen: In ihrer neuen, eigenen Reality-TV-Show dreht sich alles um ihre neue Rolle als Mama und den damit verbundenen Höhen und Tiefen des Lebens.

Getty Images Vogue Williams

Anzeige

Instagram / voguewilliams Vogue Williams mit ihrem Sohn Theodore

Anzeige

Getty Images Vogue Williams

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de