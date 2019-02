Beauty-Notfall! Sobald Kim Kardashian (38) ein neues Make-up trägt, wird das zum Trend. Der Reality-Star ist und bleibt eine Stil-Ikone, wenn es um außergewöhnliche Looks geht. Dafür ist vor allem auch ihr Make-up Artist Mario zuständig. Er sorgt dafür, dass jeder Pinselstrich sitzt. Genau aus diesem Grund möchte Kims Ehemann Kanye West (41) nun, dass Mario für alle Beauty-Notfälle nach Los Angeles zieht – in die Nähe des Promi-Paares.

Kim ist dafür bekannt, immer von Kopf bis Fuß top gestylt zu sein. Trotz aller Mode-Experten und Make-up-Profis vertraut sie aber nur einem Berater wirklich: ihrem Ehemann! "Er würde reinkommen und sagen: 'Du weißt, dass dein Rouge etwas zu stark ist'", offenbarte Kim im Interview mit People, als ihr befreundeter Make-up-Profi Mario Dedivanovic seine "The Master Class"-Show in L.A. hielt. Da der Rapper immer sichergehen möchte, dass seine Frau gut aussieht, wollte er den Profi in der Nähe wissen. "Kanye rief mich an und fragte: 'Ok, wie viel würde es kosten, dass du zurück nach L.A ziehst? Ich möchte dich für sie hier haben'", erzählt Mario.

Kim zeige Kanye laut eigener Aussage außerdem jedes Outfit, bevor sie auf den roten Teppich geht und vertraue auf seine Meinung. "Ich bekomme wirkliche meine ganze Inspiration von meinem Ehemann. Er macht mein Leben viel einfacher", betont die 38-Jährige.

Getty Images Kanye West und Kim Kardashian bei der "The Cher Show"

Getty Images Kim Kardashian bei der amfAR-Gala in New York

Getty Images Kanye West und Kim Kardashian beim Musical "The Cher Show"

