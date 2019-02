Das Kriegsbeil scheint bis heute nicht ganz begraben zu sein! Nachdem Nadja Abd el Farrags (53) damaliger Langzeitfreund Dieter Bohlen (65) sie im Jahr 1996 für Verona Pooth (50) verlassen hatte, folgte für die DJane nach eigener Aussage die wohl schlimmste Zeit ihres Lebens. Doch damit nicht genug: Am Ende heiratete der Poptitan ihre Nebenbuhlerin sogar – doch ihre Ehe hielt nur vier Wochen und nach der Scheidung kehrte er letztendlich doch wieder zu Naddel zurück. An diesem Erlebnis hat die 53-Jährige offenbar bis heute zu knabbern: In einem aktuellen Interview teilte sie nun heftig gegen Verona aus!

"Sie hatte ihre Zeit. Jetzt sieht alles seltsam an ihr aus. Ich denke, sie hat wirklich ein Problem mit dem Älterwerden. Ich habe das Gefühl, sie will eine zweite Heidi Klum sein", stichelte sie kürzlich in der Zeitschrift IN gegen Verona – ganze 22 Jahre, nachdem sie zum ersten Mal wegen Dieter aneinandergeraten waren. Die Frau von Franjo Pooth (49) hat derweil noch nicht auf den wieder entfachten Streit reagiert.

Doch die Ballermann-Sängerin schoss im Rahmen des Interviews Interview nicht nur mit Giftpfeilen um sich – sie gab auch zu verstehen, dass sie sich ab sofort verstärkt auf sich und ihre Karriere konzentrieren wolle. "Dieses Jahr geht es endlich wieder bergauf!", war sie sich im Gespräch sicher, nachdem es in den vergangenen Monaten überwiegend Negativschlagzeilen über sie gegeben hatte.

ActionPress Naddel und Dieter Bohlen bei der Premiere des Films "Der Sturm" im Jahr 2000

Getty Images Verona Pooth im November 2016

Getty Images Nadja Abd el Farrag im April 2018

