Mit dieser News hat Miranda Lambert (35) ihre Follower im Netz wohl völlig überrascht! Der Country-Star gab am vergangenen Samstag plötzlich bekannt, ihren Freund Brendan McLoughlin geheiratet zu haben! Erste Anzeichen für die Hochzeit gab es schon vor einigen Tagen, als Paparazzi das Paar mit verdächtigen Ringen an ihren Fingern gesichtet hatten. Dabei sind die beiden Turteltauben noch gar nicht so lange zusammen – mit ihrem Ex Evan Felker machte die Blondine erst im vergangenen August Schluss. Süße Schnappschüsse vom großen Tag bestätigen nun aber eindeutig die freudigen Liebesneuigkeiten!

"Anlässlich des Valentinstags wollte ich euch etwas mitteilen. Ich habe die Liebe meines Lebens kennengelernt. Und wir haben uns getraut! Mein Herz tanzt. Ich danke dir, Brendan McLoughlin, dass du mich so liebst, wie ich bin!", kommentierte Miranda zwei Instagram-Pics, auf denen das Paar in Hochzeits-Montur posiert. Mittlerweile bestätigte auch das Management des Bühnenstars, dass die zwei den Bund fürs Leben eingegangen sind und dass das schon vor einiger Zeit geschehen sei.

Brendan ist bereits der zweite Mann im Leben der 35-Jährigen, dem sie das Jawort gegeben hat. Zuvor war sie mit dem Countrysänger Blake Shelton (42) liiert, bis sie im Juli 2015 ihre Scheidung bekannt gaben. Dem breiten Lächeln der "Tin Man"-Interpretin auf den aktuellen Fotos auf Social Media nach zu urteilen, hat sie jetzt wohl endgültig Mr. Right gefunden.

Instagram / mirandalambert Brendan Mcloughlin und Country-Sängerin Miranda Lambert

Judy Eddy/WENN.com Miranda Lambert beim CMA Music Festival 2016

Getty Images Blake Shelton und Miranda Lambert bei den 48. CMA Awards 2014 in Nashville

