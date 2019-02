Sie kann ihr Glück offenbar noch immer nicht fassen! Wenige Tage vor Weihnachten hatte Miley Cyrus (26) ihre Hochzeit mit Liam Hemsworth (29) via Social Media bekannt gegeben. Während die Sängerin zunächst nur wenig über ihr Jawort mit der Öffentlichkeit teilen wollte, konnten ihre über 83 Millionen Follower vor wenigen Tagen bereits einen Einblick erhaschen: Die Musikerin postete eine Reihe von intimen Bildern der Hochzeitsfeier. Nun legte Miley mit noch mehr Fotos nach!

In üblicher Miley-Manier sind die Instagram-Schnappschüsse alles andere als bieder und gestellt. Die 26-Jährige zeigt sich auf den Pics naschend am Buffet, posiert mit Brautstrauß vor dem Schritt und gibt auch einen Einblick in die Gästeliste! Auch das Kuscheln mit ihrem Welpen, Mutter-Tochter-Momente mit Mama Tish (59) und Augenblicke mit ihren Schwestern Brandi (31) und Noah (19) kamen an Mileys großem Tag offenbar nicht zu kurz – alles in ihrem maßgeschneiderten Brautkleid von Vivienne Westwood (77).

Das elfenbeinfarbene Seidenkleid soll knapp 9.000 US-Dollar gekostet haben. Für amerikanische Verhältnisse und die der Promis insbesondere ist das quasi ein Schnäppchen. Doch Miley und Liams Hochzeit war bodenständig: Im engsten Familienkreis mit einigen ausgewählten Freunden schworen sie sich über die Weihnachtsfeiertage im vergangenen Jahr die ewige Liebe.

Instagram / mileycyrus Miley und Tish Cyrus

Anzeige

Instagram / mileycyrus Brandi, Miley und Noah Cyrus

Anzeige

Instagram / mileycyrus Miley Cyrus an ihrer Hochzeit im Dezember 2018

Anzeige

Wie findet ihr die Bilder? Richtig cool! Etwas too much... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de